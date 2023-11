Rassegna di presepi. Ultimi preparativi

SAN GIOVANNI

Al via la ventesima edizione della rassegna di presepi organizzata dall’associazione Natale nel Mondo. Il taglio del nastro è previsto per sabato 2 dicembre alle 17 a San Giovanni Valdarno, con la presenza del presepe vivente di San Regolo. Quest’anno la manifestazione è dedicata a San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla rappresentazione del primo presepe di Greccio, e si intitolerà "Francesco, la ricchezza della povertà". L’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine sarà preceduta da una sfilata per le vie del centro storico della Banda del Concerto Comunale e culminerà in piazza Cavour con l’accensione del grande Albero di Natale che darà il via alle festività natalizie. In esposizione anche un’immagine di scena di Paul Roland, messa a disposizione per gentile concessione dell’archivio privato della Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze. E con tutta probabilità, anche se ancora la sua presenza non è stata confermata, prenderà parte alla giornata Pippo Zeffirelli, figlio adottivo di Franco, a testimonianza del film capolavoro "Fratello sole, sorella luna", dedicato proprio al santo di Assisi.

L’associazione Natale nel Mondo sarà presente anche in altri luoghi della Toscana. Ad Arezzo, in occasione della Città del Natale, nell’atrio d’onore del Palazzo della Provincia, a Badia di Pacciana, nel pistoiese, alla Badia di Santa Maria Assunta, a Città di Castello nella Cripta della Basilica, a Chiusi della Verna all’interno dell’ostello Granello di senape; a Gubbio al Museo Arti e Mestieri, a Montevarchi in Palazzo del Podestà, a Sansepolcro nella chiesa di Santa Maria dei Servi, a Subbiano ai Saloni di Hobby & Modellismo, a Terranuova all’interno della sala consiliare e a San Marino al Palazzo del Turismo.

F.T.