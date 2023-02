"Rappresentante" e Colla Zio C’è un po’ di Arezzo all’Ariston

Erano la rivelazione di Sanremo, gli esordienti in un parterre di giganti. Ora sono ufficialmente nell’Olimpo dei big. Il duo de "La Rappresentante di Lista", ormai la punta di diamante dell’etichetta aretina Woodworm, stasera saranno al Festival: ma ci saranno da super ospiti. Amadeus non ha voluto rinunciare neanche per un anno ad uno dei gruppi che hanno fatto la fortuna dei suoi anni di Sanremo. E li lancia ai massimi livelli.

Si esibiranno da piazza Colombo, come Piero Pelù e tanti altri protagonisti della musica italiana. E la loro performance, come quella di tutti gli altri, andrà in diretta, sia per i telespettatori, dieci milioni e passa anche per la seconda serata, sia per il pubblico dell’Ariston. È una forma di apertura all’esterno dell’evento: oltre alla piazza ci sono le dirette con la nave al largo della costa ligure. Ma è soprattutto la definitiva consacrazione di un nome nuovo della musica italiana e dell’etichetta aretina, presente al Festival con quaranta persone, gran parte delle quali nate e cresciute qui. "La Rappresentante", sotto sotto, a Sanremo c’era già. Intanto è perché ha scritto il testo della canzone dei Cugini di Campagna: lo hanno affidato ad Amadeus, è diventato il cavallo di battaglia del gruppo al suo ritorno sul palcoscenico della canzonetta. E con grandi risultati: perché hanno convinto perfino la critica, in passato quasi mai tenerissima con i quattro artisti, più noti per i toni acuti e gli abiti fosforescenti ed evidentissimi. Non solo: parte degli ingressi di Chiara Ferragni dalla scalinata mitica di Sanremo, compreso il primo, sono stati accompagnati da "Ciao ciao", il pezzo finito ai primi posti del Festival 2022 e soprattutto il più cantato nell’anno successivo.

Per Woodworm è la ciliegina sulla torta. Una torta che in questa edizione vede come alfieri i Colla Zio. Un altro colpo di bacchetta non magica ma quasi. Sono entrati nella scuderia aretina quando ancora non avevano registrato neanche un disco: sono a Sanremo vincendo la selezione dei giovani. E nella classifica e composta dalla sala stampa, prima dell’innesto di ieri del televoto, erano al tredicesimo posto, primi tra i debuttanti passati dal "tritacarne" dei giovani. Un altro centro di Woodworm: la sesta volta consecutiva al Festival, allargando di anno in anno il parterre dei protagonisti.