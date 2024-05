Ralli è il segretario del Pd. Una ripartenza di slancio: "Ora torniamo tra la gente"

Si è tenuto ieri pomeriggio il congresso comunale del Pd per eleggere il nuovo segretario. Lo scrutinio è andato avanti fino a tarda sera. Poi la fumata bianca.

Un passaggio di consegne tra Matteo Bracciali e Luciano Ralli è comunque cosa fatta da settimane.

"Chiudiamo una fase di confronto dopo le mie dimissioni di qualche mese fa – ha sottolineato Bracciali – siamo arrivati a un punto di caduta Importante, trovando una candidatura unitaria, tra l’altro molto autorevole grazie alla disponibilità di Luciano Ralli, ma credo che siamo arrivati anche ad una ricomposizione in termini sia politici che programmatici.

Questo significa ritrovare uno slancio che poi ci porta nei prossimi due anni alle regionali, alle amministrative, e a costruire un programma di alternativa al centro destra che governa Arezzo".

Il nuovo segretario del Pd locale Luciano Ralli: "Ho accettato l’invito a candidarmi a segretario comunale del Partito Democratico di Arezzo perché non è il tempo di tirarsi indietro, perché è il momento di esserci, di impegnarci, di partecipare e di farlo insieme".

"Siamo di fronte a nuova fase del Partito Democratico di Arezzo, una fase nuova ma che fa tesoro delle esperienze passate e che si apre ad una stagione complessa che ci vedrà impegnati quotidianamente a difendere e promuovere con orgoglio gli ideali forti del nostro partito, immersi nella campagna elettorale per le Europee, alla quale farà seguito quella per la

Provincia, per le elezioni amministrative Regionali e da quella per il Comune di Arezzo.

Tutto questo lo potremo fare solo tutti insieme. Personalmente ripudio la concezione dell’uomo o donna unico al comando. La leaderizzazione della politica, figlia delle nuove modalità di comunicazione, dello sviluppo tecnologico, dei cambiamenti sociali in atto, deve trovare un limite.

Ci piace pensare ed immaginare un Partito che recupera la forza di promuovere nuovamente la partecipazione degli iscritti e dei simpatizzanti, anche con modalità meno tradizionali. Un Partito che abbia le porte aperte anche a simpatizzanti ma che ritrova una struttura organizzata e una presenza capillare".

"Questo- ribadisce Ralli- significa ritrovare uno slancio che poi ci porta nei prossimi due anni alle regionali, alle amministrative, e a costruire un programma di

alternativa al centro destra che governa Arezzo.

Vogliamo ripartire con slancio per i prossimi due anni con Luciano Ralli".

Ci piace pensare ed immaginare un Partito dove albergano Pluralità di sensibilità che si rispettano l’una con l’altra, dove dimorano la parità digenere e l’impegno intergenerazionale, principi che ci devono ispirare nella costruzione degli organismi e nelle nostre rappresentanze nelle Istituzioni.

Un partito più attraente per i giovani e che sappia aiutarli per capitalizzare la loro energia, le loro competenze, la loro sensibilità per le tematiche ambientali e sociali e che ci aiutino a comprendere che lo sviluppo inarrestabile della tecnologia, che sta modificando il mondo del lavoro, le modalità di comunicazione e di convivenza sociale, rappresentano una opportunità e non un pericolo".