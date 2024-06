Appuntamento oggi e domani con i "Raid poetici, bombardateci di versi" in programma il 28 e 29 giugno a Bucine. Un’idea per costruire e condividere un’occasione in cui contrapporre all’eco delle bombe, la forza delle parole in poesia. L’iniziativa è in collaborazione con: Circolo di lettura Stranilibri di Bucine, BetaDue, Arci Valdarno, Pro Loco Bucine, Fattoria Casabianca, Biblioteca comunale di Bucine. Scrivi poesia e vorresti leggerla e farla conoscere? Diesis Teatrango invita allora a partecipare prenotando il tuo Raid poetico, 10 minuti durante i quali leggere o interpretare le tue composizioni. Oggi dalle 18 alle 20, sotto il Leccio secolare di Bellavista, alla Fattoria Casabianca nella campagna di Bucine. I raid sono senza tema definito, in ogni lingua e ogni modalità espressiva. Domani i Raid poetici continuano alla Biblioteca comunale di Bucine con un seminario di scrittura poetica (orario 10 – 13, e 14:30 – 16:30) condotto da Antonella Giacon. Alle 17 incontro Lo spazio dei sé, la poesia è un atto di pace, condotto da Antonella Giacon. Alle 18 presentazione del libro I riflessi delle cose, del poeta Stefano Olmastroni. Alle 19 si conclude la giornata con Piccoli esercizi di pace, lettura di poesie d’autore. Info: 3714130749.