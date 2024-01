Rachele Nigro domani presenta il suo libro

CASTEL SAN NICCOLÒ

A tre anni dalla pubblicazione su Amazon, Rachele Nigro (nella foto), artista poliedrica, cantante e poetessa, nata in Germania e arrivata a Castel San Niccolò a 11 anni, presenta il suo libro, la sua prima raccolta poetica: "Profumo di mare e fichi d’India". Appuntamento domani, alle 17,30, al Rari Bistrò a Firenze. Un luogo intimo e accogliente in cui la stessa autrice eseguirà, accompagnata al piano da Beppe Nobile, una performance poetica. Ci saranno anche letture su richiesta, aprendo casualmente le pagine del libro, lasciandosi trasportare dalla fantasia e dallo stato d’animo del momento. Sul finire interverranno alcuni musicisti con cui collabora attualmente, vi faranno ascoltare canzoni dal repertorio della cantante.

"Profumo di mare e fichi d’India" è una raccolta di poesie legate tra loro attraverso i sentimenti e le emozioni che si sciolgono e si susseguono. Tra sogni e ricordi che affiorano, luoghi e persone che si portano dentro, affinità e avventure, ferite e dolori che guariscono. Una poetica che si evolve come il ciclo delle stagioni, anche quelle dell’anima, attraverso un viaggio alla scoperta delle tante sfumature di cui siamo fatti, grazie alle illustrazioni ad acquerello realizzate dall’autrice stessa che vive vicina a boschi e animali, soprattutto gatti, in mezzo alle Foreste Casentinesi, luogo che considera grande fonte d’ispirazione. "Qui ho iniziato a scrivere lettere per gli amici che sono state il mio primo vero approccio all’arte dello scrivere anche se ancora non conoscevo la poesia". Germania, poi il Salerno, città di origine dei suoi genitori a soli tre anni, e infine a 11 in Casentino, a Castel San Niccolò.