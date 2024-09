Raccolta straordinaria nei punti vendita Unicoop Firenze

Arezzo, 12 settembre 2024 – Una raccolta straordinaria, per sostenere le famiglie e contribuire alla lotta contro la povertà educativa, in questo momento particolarmente difficile per i bilanci domestici: sabato 14 settembre, in oltre 100 punti vendita Unicoop Firenze, torna la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti potranno acquistare e che verrà donato a bambini e ragazzi toscani. La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci Coop e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno. Grazie alla generosità di soci, clienti e cittadini, con la raccolta scolastica dello scorso settembre sono state donate 142mila confezioni di materiale scolastico. «La povertà educativa, unitamente a quella materiale, è di fatto un’emergenza che si è aggravata con il caro-vita e il protrarsi della crisi economica.

È un fenomeno grave e importante per lo sviluppo della società, rispetto al quale tutta la comunità deve sentirsi responsabile. Come Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze, facciamo la nostra parte con tante iniziative di contrasto alla povertà e la raccolta di oggi vuole essere un segnale e un contributo concreto per i giovani che, ancora oggi, si vedono negate le opportunità di costruire un domani migliore», fanno sapere da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze. Povertà economica e educativa Lo scorso maggio è stata pubblicata la ricerca condotta a livello nazionale da Save the Children, in collaborazione con Caritas Italiana, su un campione rappresentativo gli adolescenti di 15-16 anni di tutta Italia: dalla ricerca, che indaga la condizione di vita dei genitori in condizioni di povertà emerge il quadro dell’impatto che la condizione di povertà materiale può avere sui percorsi educativi e di vita. Il 17,9% dei ragazzi tra i 15 e 16 anni in povertà afferma che i genitori hanno difficoltà nel sostenere le spese ordinarie (cibo, vestiti e bollette) e una percentuale di poco inferiore asserisce che non sempre è possibile l’acquisto di un paio di scarpe anche quando necessarie.

Le ragioni economiche sono alla base del problema: quasi uno studente su quattro tra gli intervistati inizia l’anno scolastico senza avere tutti i libri e il materiale necessario; la disponibilità economica ridotta è anche la ragione che impedisce al 24% di loro di partecipare alle gite scolastiche. Alla consapevolezza che questi ragazzi mostrano circa gli ostacoli che dovranno affrontare nel loro accesso al mondo del lavoro per condizione di disagio economico in cui vivono contribuisce anche vedere i genitori preoccupati per le difficoltà che affrontano. Spesso per far fronte ai bisogni economici i giovani, di età anche inferiore a 16 anni (18%), svolgono un’attività lavorativa. Dai dati emerge che povertà materiale ed economica si intrecciano indissolubilmente con la povertà educativa. Come contribuire Proprio per sostenere le famiglie e favorire l’accessibilità della scuola, Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze promuovono la raccolta scolastica che permetterà di donare a tanti studenti toscani un kit di materiali scolastici per affrontare il nuovo anno. I soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno totem informativi sull'iniziativa e uno speciale allestimento che metterà in evidenza, in apposite isole, i prodotti di utilizzo comune per la scuola. Nella giornata di sabato, all’uscita dei punti vendita Unicoop Firenze, sarà presente un presidio delle sezioni soci Coop e dei volontari per raccogliere il materiale donato che verrà destinato ai ragazzi. Sarà possibile acquistare e donare quaderni e ricambi rinforzati, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori e marcatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri.