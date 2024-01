Raccolta differenziata. Quando ritirare il kit

Castiglion Fiorentino e Cortona estendono l’orario per la consegna del kit della raccolta differenziata. Nella città del Cassero sono due i giorni previsti per il ritiro delle dotazioni: il mercoledì e sabato la mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.00. "Ascoltando le richieste pervenute all’ufficio ambiente abbiamo implementato il servizio a due giorni la settimana, di cui un giorno infrasettimanale, dando così una maggiore possibilità alle molte utenze del territorio comunale" spiega l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani. A Cortona si passa da un giorno a tre. Le famiglie che devono ritirare i sacchi possono recarsi al Centro di raccolta di Biricocco nei giorni di lunedì, mercoledì o venerdì. Le procedure di consegna restano invariate, la dotazione che viene fornita dal personale dell’isola ecologica ed è sufficiente per i sei mesi successivi, a far data dal precedente ritiro. Nei giorni di ritiro (lunedì, mercoledì e venerdì), il centro di raccolta è aperto dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.