Raccolta dei rifiuti. Nuova organizzazione

Proseguono a Sansepolcro le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Dopo i primi quattro partecipati incontri che si sono tenuti in dicembre, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i tecnici di Sei Toscana saranno presenti ad altri due appuntamenti pubblici che sono stati entrambi programmati per domani, lunedì 13 gennaio; il primo è alle 18 nella ex Bottega di Gragnano, nella omonima frazione e il secondo alle 21 nella sala parrocchiale di San Paolo, in via della Costituzione, a sud del centro urbano. Due momenti utili per illustrare e approfondire tutte le novità e gli obiettivi legati alla riorganizzazione dei servizi di raccolta.