Qui il Natale si fa in tre. Mercatini e spettacoli: raffica di appuntamenti

di Laura Lucente

Il Natale si fa in tre. Sarà un nuovo fine settimana di divertimento e spettacoli a a Camucia e Terontola. Partiamo dal centro storico. Oltre ai consueti mercatini e la casa di Babbo Natale, ogni sera è lo spettacolo del "LightMapping" in piazza della Repubblica. Questa mattina alle ore 11 a Sant’Agostino si terrà il convegno "Montessori in cucina e nella vita quotidiana". Mentre alle 16 spazio a Paolo Giulierini e Helena Fracchia per "Archeologie, conferenza verso il 25^ anno della ‘ School’ della University of Alberta" nella sala Medicea di Palazzo Casali. Alle 17.30 Natale nei ricordi della Compagnia "Gente di Santamarinova" sotto le Logge del Teatro Signorelli. Seguono altri due concerti: alle 18 quello della Società Filarmonica Cortonese a San Domenico, mentre alle 21 quello della Corale Polifonica Laurentiana nella Sala Pavolini. Domani dalle 9,30 fino al primo pomeriggio il Calcit Valdichiana, Auser e Proloco centro storico organizzano "Una rete di colori per la vita", in piazza della Repubblica in cui si raccolgono donazioni per Calcit Valdichiana e Fondazione Meyer con le coperte di lana realizzate dalle volontarie. Alle 16 a Palazzo Casali si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica e la presentazione del libro "Colture e Culture", dedicato a Duilio Peruzzi. Sempre alle 16 è in programma la nevicata in Piazza della Repubblica con l’esibizione del coro dei bambini dell’Istituto Comprensivo 2 e alle 18,30 il concerto d’organo con Boldrini e Lorenzani in Cattedrale.

Passiamo a Camucia dove oggi dalle 15 alle 19 ci sarà la manifestazione "Il gusto dello shopping a Camucia", con spettacoli e intrattenimento. In particolare oggi i protagonisti della piazza saranno GianGian Folletto, il folletto più amato di YouTube, oltre 30 giochi in legno di una volta con Gioca la piazza, il mercatino . A Terontola la festa è invece in programma domani pomeriggio con un programma all’insegna del divertimento per le famiglie. L’evento si svolgerà dalle 15 alle ore 19,30 in piazza Nazione Unite e via della Fosse Ardeatine. Saranno presenti bancarelle del cibo di strada ed espositori di oggetti di artigianato e poi gonfiabili per i bambini.