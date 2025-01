Quella strada per la Verna. Cantieri al ponte Rosso per la messa in sicurezza. Come cambia la viabilità

Ponte Rosso: partono i lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la Sp 208 della Verna.

"Ringrazio i tecnici della provincia di Arezzo, perché la sicurezza dei ponti è davvero importante soprattutto su una strada come questa che collega alcune nostre frazioni e Bibbiena a Chiusi della Verna. La manutenzione dei ponti rappresenta una priorità e siamo soddisfatti che su nostra sollecitazione la provincia abbia voluto mettere mano a questo tratto di strada strategico, anche per evitare problematiche future problematiche come accaduto su altre arterie di collegamento tra regioni e non solo nella nostra vallata".

Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli commenta l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del ponte che si trova dopo l’abitato di Bibbiena in zona Ponte Rosso e collegata il capoluogo casentinese a Chiusi della Verna. I lavori inizieranno domani. Si tratta, in generale del consolidamento strutturale dell’opera "Ponte Rosso", lungo la strada provinciale 208, lavori della provincia di Arezzo.

In particolare verrà installato un cantiere stradale a senso unico alternato gestito con impianto semaforico, attivo tutti i giorni con orario continuato H24 oltre ad istituire un divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate non adibiti al trasporto persone consentendo comunque il transito ai mezzi di soccorso e N.U.

La fine delle limitazioni, per questa fase lavorativa è prevista per il prossimo mese di aprile.

Vagnoli conclude: "Un pò di disagi per un’opera importante che rende più sicure le nostre strade. Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione nel tratto di strada interessato dalle attività. Come sempre ogni intervento di miglioria sul nostro territorio, quando soprattutto riguarda la sicurezza e la vivibilità, rappresenta un momento da festeggiare, nonostante appunto i piccoli disagi che questo potrà rappresentare per gli utenti".