Quella corsa affollata alla preferenza

Tre settimane (salvo ballottaggi dove previsti) ci separano dal termine di una campagna elettorale affollata. Solo a Cortona, realtà di 21mila abitanti circa sono in corsa cinque candidati e oltre 140 aspiranti consiglieri comunali. A San Giovanni (16mila abitanti) ecco 4 candidati e oltre 130 nominativi tra i quali poter esprimere la propria preferenza, o preferenze. Il dato più curioso comunque è quello di Subbiano: realtà da 6.200 abitanti e ben 5 candidati e 60 candidati. E questo senza contare gli altre 23 consigli comunali interessati dalla chiamata al voto. Una piazza decisamente affollata tra coalizioni e civici, bandiere e ideali, promesse e rivincite dei singoli candidati in cerca di quella X in più per spuntarla.