Quel ballo sulla cima di un vulcano

Balliamo sul mondo, canta Ligabue. No, qui si balla sull’oro. Ed è una danza vorticosa, come su un’altalena impazzita. Perchè il prezzo del metallo continua la sua impennata che ogni giorno corrisponde a un nuovo grattacapo per gli imprenditori, incollati al bollettino delle quotazioni col fiato sospeso. Ieri un grammo di oro è arrivato a toccare quota 88 euro. Gli effetti pesano sul distretto più grande d’Europa perchè rallentano gli ordini. Oreficeria e gioielleria continuano a correre nell’export ma rischiano di farlo col freno a mano tirato. Eppoi c’è l’incubo dazi. Trump li ha già messi su Paesi cruciali per il mercato dell’oro e minaccia di farlo anche con l’Europa. Gli orafi tengono duro, forti anche del "bottino" (di ordini) conquistato a Vicenza. Ma quanto può durare?