Quei soldi stampati per i villaggi del terrore I collezionisti delle banconote dei lager

Liletta Fornasari Una collezione aretina un po’ "misteriosa", oltre che decisamente eclettica: è quella di Antonietta e Vittorio Bistoni, fratelli che abitavano insieme in un antico palazzo in via dell’Orto. Antonietta era insegnante. Vittorio era ferroviere, appassionato di antiquariato e dedito a raccogliere oggetti antichi, da documenti curiosi come la tessera di caccia di Garibaldi, a porcellane Ginori di grande valore, senza escludere carte importanti anche relative alla storia di Arezzo e a personaggi aretini d’eccellenza. Entrambi i fratelli non si sono mai sposati e hanno investito i loro guadagni nella collezione, venduta in momenti diversi, già prima della morte di Antonietta, che era avanti negli anni e indossava un elegante turbante con la perla. In gioventù Vittorio era stato in seminario e già lì era scattata la sua passione per il collezionismo anche di tipo archivistico e numimastico. In questa raccolta, ricca di disegni seicenteschi, alcuni di grande importanza. Come quelli di Salvi Castellucci da chi scrive visti nel 1988 sotto il vigile controllo di Antonietta Bistoni, all’epoca rimasta sola, e poi pubblicati nel 1996. Utensileria, dipinti, bozzetti per scenografie teatrali, sculture, monete, medaglie e oggetti di vario genere. Erano ammucchiati in ogni dove nella casa, iniziando dall’ingresso a pianterreno,...