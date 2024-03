Quattromila rose a uncinetto abbracciano le mura

Quattromila boccioli di rose realizzati a uncinetto appesi lungo le mura storiche di Anghiari e sulla facciata del Teatro di Ricomposti. È l’iniziativa organizzata dall’associazione "Una Valle di Donne", in collaborazione con il Comune. "L’idea di decorare le mura cittadine con qualcosa di suggestivo per celebrare la Giornata Internazionale della Donna è nata nei mesi scorsi", ha spiegato l’assessore Ilaria Lorenzini. Decine di donne impegnate in un lavoro che coinvolto anche esperte arrivate da altre regioni d’Italia e pure dall’estero, ad esempio da Israele. Ringraziamo l’associazione e tutte le donne che con passione e impegno hanno contribuito a regalare questo spettacolo". Vania Raspini, che rappresenta l’associazione, ha spiegato come si sia innescato un processo "contagioso". "L’installazione ha regalato a cittadini e visitatori un colpo d’occhio suggestivo e pieno di significato e ogni bocciolo di rosa rappresenta un gesto di solidarietà e partecipazione delle donne che hanno aderito all’iniziativa".

Claudio Roselli