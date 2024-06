Quartiere Saione e disagi. Allarme per i senzatetto

AREZZO

Dopo le criticità espresse a più riprese dai cittadini di alcune zone della città, il quartiere di Saione in testa, arriva la mappatura del disagio sociale completata dopo le segnalazioni. E le rassicurazioni del vice sindaco Lucia Tanti che dice: "In arrivo aiuti per chi li accetta, severità per chi li rifiuta". Un allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dai condomini di via Archiano in protesta per il comportamento incivile di alcuni senzatetto che regolarmente fanno i propri bisogni nelle grate dei garage rendendo invivibile i sotterranei del palazzo. Un’altra segnalazione riguardava il disagio di via Po per la presenza sotto il porticato di un condominio di un clochard che pernotta fuori dalle attività commerciali e fa i propri bisogni all’angolo del palazzo rendendo impraticabile l’androne.

"È stato un lavoro importante ed attento, quello coordinato dall’Ufficio delle politiche sociali e che ha censito la presenze di senzatetto in città, un lavoro le cui risultanze saranno restituite venerdì 5 luglio in un tavolo dedicato al quale insieme al Comune prenderanno parte tutti Asl, Polizia Municipale e unità di strada. Si è trattato di un lavoro delicato, che ha portato a contatto con realtà difficili e di grande disagio, alle quali tutte è stato offerto l’inserimento in percorsi di aiuto sociale. Ci sono stati casi in cui la proposta di entrare a far parte di un percorso di socialità è stata rifiutata, purtroppo anche con comportamenti violenti: di fronte ai ripetuti tentativi e ai ripetuti dinieghi dei soggetti interessati, anche a tutela dell’intera comunità, sarà inevitabile il coinvolgimento delle forze dell’ordine".