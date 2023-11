Quartiere nella morsa del traffico. Strada nuova ancora chiusa: "C’è un vigile nelle ore di punta"

Una vera e propria emergenza traffico sta riguardando via Piersanti Mattarella, nel quartiere residenziale di Pernina. In attesa dell’apertura dei due tratti alle estremità di via del Sole, i residenti hanno lamentato più volte un incremento notevole di mezzi, vuoi per l’accesso al nuovo parcheggio del palazzetto, vuoi per raggiungere il polo scolastico, vuoi per i camion diretti ai cantieri di Città Giardino. A segnalare queste criticità è stato Massimo Mugnai, consigliere comunale del centrodestra. Durante l’ultima seduta del parlamentino, ha rivolto infatti un’interrogazione alla giunta per capire la tempistica degli interventi. "Il traffico in via Mattarella - ha spiegato - dipende molto dall’apertura del tratto di via del Sole in zona Coop e in via delle Ville.

I pullman scolastici sono stati dirottati nella parte superiore e spesso devono entrare contromano per non colpire lo spartitraffico dell’incrocio. L’asfalto sta cedendo e già ci sono degli avvallamenti che creano dei ristagni d’acqua quando piove. C’è inoltre la possibilità di trovare una soluzione per la velocità delle auto? E l’amministrazione può rispondere alle otto lettere che dal 2015 ad oggi sono state mandate e a cui non è mai stata data risposta, tranne che ad una?". A Mugnai ha replicato il sindaco Sergio Chienni, che ha chiarito i contorni della vicenda. "Si sono succeduti numerosi incontri con i residenti di via Mattarella ed è vero che il traffico veicolare è incrementato. L’altra viabilità non è ancora utilizzabile e non dipende dall’amministrazione, perché stiamo sollecitando le certificazioni e i collaudi della strada, che possono consentire agli autobus e ai camion di transitare".

Il primo cittadino ha poi illustrato le soluzioni adottate in via temporanea per mitigare i disagi. "Nel frattempo, ho condiviso con il Comandante della Polizia Municipale che un vigile prestasse servizio negli orari di punta. Da quando c’è la Polizia Municipale le auto rallentano".

Infine un chiarimento sul tratto ancora chiuso che interseca via delle Ville. "Abbiamo deliberato l’approvazione del progetto - ha aggiunto - e dato mandato all’ufficio per istruire gli atti necessari all’acquisizione del terreno perché, anche lì, l’apertura non è dipesa dalla volontà dell’amministrazione comunale, ma dai ritardi legati all’acquisizione dell’area necessaria allo spostamento della stazione di sollevamento". Il Comune ha dovuto attendere una serie di autorizzazioni, che adesso sarebbero finalmente arrivate. A breve si procederà dunque all’apertura del tratto.