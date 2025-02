Quando la vita cambia in un attimo

La vita può cambiare da un momento all’altro, a volte è solo questione di numeri. Due, anzi tre, come i milioni vinti da un pensionato alla tabaccheria Gagliardi di Arezzo. Il primo è il 15: gli euro spesi per acquistare un Gratta e Vinci, come altre volte. Il secondo è il 32, il numero fortunato sotto il quale è apparsa la scritta che, solo a vederla, lo ha fatto vacillare: 3 milioni. "Ci ha chiesto conferma e ha avuto un piccolo mancamento", racconta il titolare Marco Gagliardi. Poi se n’è andato via contento. Sorte, destino, fortuna: leggere questa storia ci fa sorridere, con un punta di invidia, perché chi ha vinto è una persona normale, come tante. Speriamo solo che ora quei numeri non gli diano alla testa.