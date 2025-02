"Quadri d’autore". Le opere pittoriche prendono vita

Si chiama "Quadri d’autore", il laboratorio spettacolo che trasforma opere pittoriche in emozionanti quadri viventi presentato dal Laboratorio Permanente di Teatro Sociale – Diesis Teatrango. L’evento avrà luogo oggi alle 16,30 a Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno, primo appuntamento di un itinerario organizzato insieme al Sistema Museale del Valdarno. "Quadri d’autore" è un’esperienza unica che invita il pubblico a immergersi in un itinerario di scene teatrali ispirate a opere d’arte evocative. Gli spettatori potranno vivere in prima persona le rappresentazioni di quadri dai titoli suggestivi e densi di significato come La fame, Caino e Abele, Le Parche, La creazione, Medusa, e Questua. Ogni quadro prende vita grazie al lavoro collettivo del laboratorio, che coinvolge attori e attrici, e culmina in un momento di partecipazione attiva, dove il pubblico è invitato a interagire e a diventare parte integrante del gioco teatrale, creando un contesto di condivisione e scambio. Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale è un progetto di ricerca, formazione e creazione artistica realizzato con il sostegno della Fondazione Cr Firenze e il patrocinio della Regione Toscana, che si distingue per il suo impegno nell’inclusione. La direzione artistica è affidata a Piero Cherici e Barbara Petrucci, ingresso gratuito.