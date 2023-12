Punto Digitale Facile: inaugurazione dello Sportello a Civitella

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Si inaugura venerdì 22 dicembre, alle 11, il Punto Digitale Facile, lo sportello per la facilitazione digitale istituito nel Palazzo comunale di Civitella in Val di Chiana presso lo Sportello Polifunzionale, che fornirà supporto a tutti i cittadini che necessitano di aiuto per usufruire dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

“Il progetto – spiega il Sindaco Andrea Tavarnesi – è una delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della ‘Rete dei servizi di facilitazione digitale’ della Regione Toscana ed ha l’obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base, favorendo l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie”.

I Punti Digitale Facile attuano l’intervento 1.7.2 della missione 1 componente 1 del PNRR che vede il Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come soggetto titolare ed è dedicato alla facilitazione digitale per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’utilizzo dei servizi online della PA.

Il Centro di facilitazione digitale è utile per ricevere assistenza, accompagnamento e formazione per l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Si potrà usufruire del supporto di un operatore e di una postazione dedicata.

Questi alcuni dei servizi disponibili presso il Punto Digitale Facile di Civitella: supporto per l’accesso ai servizi online del Comune di Civitella; supporto per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione; supporto per l’utilizzo degli strumenti SPID e CIE sui portali online; supporto all’utilizzo APP IO; supporto all’emissione del certificato anagrafico ANPR.

Si può accedere al servizio presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Civitella, in via Settembrini 21 a Badia al Pino, aperto dal lunedì al sabato, con orario 8.30-13, ed il giovedì dalle 8.30 alle 18, previo appuntamento telefonico al numero 0575/4451, e-mail: [email protected].