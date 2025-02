Punkcake live. Da X Factor con The Foolz

Procede la prevendita per il concerto in programma sabato 22 febbraio quando il Palazzetto dello Sport di Terranuova ospiterà un evento musicale imperdibile organizzato dal circolo ricreativo Arci del Restone, che vedrà sul palco due gruppi che hanno recentemente partecipato all’ultima edizione di X Factor, i Punkcake e The Foolz, accompagnati dai Diana Gloom.

La giornata offrirà anche una panoramica sulle attività promosse dalla consulta giovanile del Comune e le iniziative organizzate dalle realtà associative locali dedicate ai giovani.

L’evento inizierà alle 18 con un’intervista alle band condotta dal consiglio dei ragazzi dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII e dalla scuola comunale di musica Poggio Bracciolini.

Inoltre, la serata sarà il palcoscenico ideale per confrontarsi con la Consulta giovanile comunale, un organismo che mira a promuovere il protagonismo giovanile, rafforzando il legame tra le nuove generazioni e le istituzioni locali. Alle 21 spazio al concerto, un’opportunità per coinvolgere attivamente la comunità sulle tematiche giovanili.

"Questo concerto rappresenta non solo un momento di divertimento e cultura – ha detto Giulia Bigiarini, assessore alle Politiche giovanili – ma anche un segnale di grande importanza per il rilancio delle iniziative giovanili nel nostro Comune. Siamo felici di supportare i ragazzi e le ragazze in progetti che abbiano un impatto positivo sulle loro vite e sulla comunità. La musica è un linguaggio universale che unisce e questa serata vuole essere un’opportunità di crescita per tutti i giovani di Terranuova".

L’evento rappresenta una tappa importante per valorizzare il dinamismo giovanile e promuovere nuove iniziative che possano stimolare la partecipazione attiva nella vita sociale e culturale del comune.

È possibile acquistare i biglietti su www.ciaotickets.com al costo di 10 euro.