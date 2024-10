Punkcake a X Factor. La band va avanti

I Punkcake non sbagliano e superano il turno. Con la cover di "Police on my back" dei Clash, la band valdarnese ha superato giovedì sera il primo live show della diciottesima edizione di X Factor. Una esibizione che ha tremare la X Factor Arena di Assago quella di Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni, che continueranno l’avventura all’interno del talent show di Sky Uno. I ragazzi si sono presentati tra gli artisti della seconda manche e al termine delle votazioni hanno infatti evitato il ballottaggio tra i meno votati delle due gruppi, accedendo quindi al prossimo live senza il verdetto dei giudici. Apprezzamento unanime da parte dei coach. "Ci sono due cose che mi piacciono dei Punkcake - ha spiegato Jake La Furia - primo: sanno suonare molto bene punk. Secondo: sono marci davvero, non fanno finta". "Non ho molto altro da dire, se non che avete suonato bene" ha sottolineato Paola Iezzi. Mentre Achille Lauro ha affermato di essere rimasto molto colpito dall’esibizione: "Avevo detto alle audizioni che la vostra mi sembrava musica da saletta - ha chiarito il cantante - invece avete fatto dei grandi passi". "Anche se sapete suonare bene tre note - ha concluso ironico Manuel Agnelli - quelle tre spaccano di brutto!". Tantissimi i voti arrivati dal Valdarno, con famiglie e conoscenti dei ragazzi che sono stati per tutta la serata attaccati al televisore, pronti a votare. Adesso i talenti rimasti in gioco sono scesi a 11 e saliranno nuovamente sul palcoscenico nella puntata di giovedì prossimo. Il meccanismo è il solito: si prosegue con un’eliminazione a settimana, fino alla finale del 5 dicembre a Napoli.

Francesco Tozzi