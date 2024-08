Pull&Bear prende il posto di Renato. Apertura a novembre in Corso Italia. La catena Zara cerca 30 dipendenti

I lavori che trasformeranno l’ex negozio Renato, ma anche il palazzo Benetton, nella catena Pull&Bear sono partiti e procedono spediti dietro ai pannelli giganti che coprono le vetrine di Corso Italia. Gli annunci di lavoro per reclutare commessi e personale sono già online. E presto una nuova insegna dell’abbigliamento verrà scoperta in centro.

Dopo la liquidazione andata avanti fino a fine luglio, giusto il tempo di sgomberare i locali, che in piena estate sono partiti i lavori per la creazione del nuovo negozio che sostituirà lo storico Renato Tessuti che ha chiuso dopo 65 anni di attività, ma che si allargherà anche agli spazi lasciati vuoti da Benetton prima. Gli operai della ditta incaricata hanno lavorato anche a Ferragosto. Grossi fondi commerciali, 1900 metri quadrati in totale, che una volta ultimati daranno lavoro a molte persone.

La catena ricerca oltre 30 addetti da inserire probabilmente da metà autunno. La fine dei lavori è prevista per fine ottobre, inizio novembre. E dopo i tempi tecnici di allestimento locali, probabilmente con l’apertura si andrà a prima della stagione natalizia, che ad Arezzo parte a metà novembre con i mercatini.

La catena di abbigliamento, rappresenta un’opportunità per chi cerca un’occupazione. Pull and bear, che fa parte dello stesso gruppo di Zara, cerca infatti commessi per la prossima apertura, a quanti vorranno candidarsi viene chiesta la disponibilità a lavorare part-time o full time su turni flessibili dal lunedì alla domenica tra le 7 e le 23. Tra i vari benefit previsti ticket restaurant anche per contratti part-time, scontistica riservata ai dipendenti, hub formativo online, piani e progetti di sviluppo personalizzati per valorizzare la propria carriera e assicurazione sanitaria. ll gruppo Zara si allarga così ed entra a gamba tesa nel Corso. Sta per sbarcare nella principale via dello shopping aretino il nuovo negozio del marchio Pull and Bear. La catena dell’abbigliamento aprirà al posto dei grandissimi spazi che per molti anni sono stati di Benetton e Renato Tessuti. Un totale di 1900 metri quadrati su più piani, compresi di magazzini e disimpegni, che vengono adesso collegati in un unico fondo, come era Renato prima dell’avvento nel ’99 di Benetton.

Una volta ultimati gli importanti lavori di edilizia, che riguardano anche l’impianto anti incendio e le uscite di sicurezza, le pompe di calore e i condizionatori, si passerà all’allestimento del negozio e ad Arezzo ci sarà un’altra insegna del gruppo spagnolo Inditex. Lo stesso a cui fanno capo anche Zara e Stradivarius già presenti in città.

Si tratta così della terza vetrina nel Corso dello stesso gruppo. Pull and Bear: negozio di abbigliamento casual per giovani tra i 13 e i 25 anni, è già presente in molte città italiane, in Europa e nel mondo. Le loro collezioni sono presenti in oltre 200 mercati, grazie anche ad una piattaforma commerciale globale.