Pulcinella con i burattini della famiglia Ferraiolo

Oggi a partire dalle 16.30, l’auditorium dell’ospedale San Donato di Arezzo ospiterà uno spettacolo unico per regalare un momento di spensieratezza e di magia alle persone degenti di ogni età, ai familiari e al personale dipendente. A portare in scena il teatro di burattini sarà la famiglia Ferraiolo, che da oltre 164 anni tramanda di generazione in generazione questa antichissima arte. La famiglia Ferraiolo, in tour per la Toscana, ha deciso di fare tappa all’ospedale di Arezzo in occasione delle festività natalizie per condividere con la cittadinanza i racconti della Commedia dell’arte e la sua maschera più rappresentativa: Pulcinella. Lo spettacolo del teatro di figura andrà in scena alle 16.30 con una replica prevista alle 17.30 ed è a ingresso libero. Maestri burattinai dal 1860, la famiglia è considerata la più antica al mondo ancora in attività. Ad Arezzo si esibirà il maestro Adriano Ferraiolo insieme ai suoi figli. "Ringrazio la famiglia Ferraiolo per la straordinaria sensibilità dimostrata nei confronti dei nostri pazienti e familiari – sottolinea la direttrice del San Donato, Barbara Innocenti. Creare momenti di leggerezza e allegria, soprattutto in questo periodo dell’anno, è un valore aggiunto per le persone che si trovano in ospedale e rientra in quel percorso di umanizzazione delle cure che da tempo sosteniamo".