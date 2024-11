Prove di turismo tra Toscana e Romagna

Toscana ed Emilia Romagna turisticamente più vicine grazie a Badia Tedalda. Il Comune montano della Valtiberina organizza per questo pomeriggio (inizio ore 15.30 al Museo dell’Alta Valmarecchia Toscana) un convegno dal titolo "Badia Tedalda e il suo territorio: bilancio e prospettive per un turismo di qualità". Un’occasione di dialogo e confronto con le istituzioni locali e i rappresentanti di Toscana Promozione Turistica e Visit Romagna. Nel corso dell’incontro, verrà presentata la nuova guida turistica del territorio e la brand identity "Visit Badia Tedalda" a cura della Pro Loco del paese presieduta da Fulvio Piegai, che porterà i saluti assieme al sindaco Alberto Santucci. Seguiranno gli interventi affidati ad Alessandro Polcri, nella veste di assessore al turismo dell’Unione dei Comuni della Valtiberina, che si concentrerà sui progetti sviluppati dall’ambito turistico alla luce della legge regionale n. 86/2016; a Sandra Tafi di Toscana Promozione Turistica e a Chiara Astolfi di "Visit Romagna", che parlerà della collaborazione con Badia Tedalda finalizzata alla promozione della Valmarecchia e dell’entroterra. Al termine, il dibattito sugli argomenti trattati assieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti. L’idea avuta dall’assessore al turismo del Comune badiale, Antonio Cominazzi, ovvero l’ingresso nel portale "Visit Romagna" legato alla riviera, sommato al lavoro portato avanti con l’ufficio turistico della Valtiberina, ha prodotto un primo salto di qualità: aggiornamento continuo dei siti e dei social e investimento nella comunicazione, per fare in modo che Badia Tedalda diventi sede di escursioni per i vacanzieri del mare.