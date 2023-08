Prove con il freno tirato Ritardo per l’ambulanza

Prima giornata di prove contro il Buratto con un occhio al tabellone ed uno verso il cielo. I quartieri ieri non hanno perso un solo attimo di tempo, visto anche che le prove sono cominciate con quasi mezz’ora di ritardo per la mancanza dell’ambulanza. Via vai continuo di nuvole, qualche goccia di pioggia, ma alla fine tutti i quartieri sono riusciti a provare consumando i quaranta minuti a loro disposizione. Un giorno di prove è stato dunque consumato e adesso ne serve soltanto un altro per poter disputare regolarmente Giostra domenica. Oggi, guardando le previsioni, dovrebbe essere il giorno peggiore con abbondanti piogge, ma la situazione meteo dovrebbe poi gradualmente migliorare. Tutti i giostratori hanno fatto come sempre tante carriere a vuoto, ma hanno anche cercato di chiudere subito il tiro sul cinque. I cecchini della lizza, quelli che lo hanno centrato al primo colpo sono stati Elia Cicerchia di Porta Santo Spirito, Saverio Montini di Porta Sant’Andrea e Francesco Rossi di Porta del Foro. Gli altri ci hanno messo un po’ più di tempo, ma è solo l’inizio degli allenamenti per questa 144 esima edizione. Porta Crucifera ha iniziato la preparazione per questa sfida al Buratto con i cavalli di riserva ed i loro primi tiri hanno avuto meno peso.

Ad aprire la prima giornata di prove i gialloblù di Porta Santo Spirito seguendo l’ordine d’estrazione delle carriere. Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia sono apparsi come sempre super meticolosi nella preparazione del cavallo, non dando troppo peso nel primo giorno di allenamenti al punteggio. Con una buona carriera loro difficilmente sbagliano. E con questo dovranno fare i conti tutti gli altri avversari. Porta Sant’Andrea ha subito spinto con i titolari Saverio Montini su Siria e Tommaso Marmorini su Conte Darko. Montini ha subito trovato il centro, Marmorini ci ha messo un po’ di più. Forti e concentrati sono apparsi Francesco Rossi su Rocky e Davide Parsi in sella a Biancaneve. I giallocremisi di Porta del Foro vogliono una vittoria a tutti i costi e non lo nascondono.

Porta Crucifera ha provato i cavalli di riserva. Niccolò Paffetti è sceso sulla lizza con Romina de Moscheta, la cavalla haflinger che ha corso Giostra con Adalberto Rauco. Lorenzo Vanneschi ha invece tirato al Buratto con Marruca, una tolfettana di 9 anni. Nuovo cavallo anche per il vice maestro di campo Gabriele Veneri che ha acquistato da Santo Spirito Alonso che è già stato in piazza per le prove.

So.Fa.