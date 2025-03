Protezione civile. Incontro a scuola

Ha fatto tappa a Lucignano una delle tappe del progetto "Conoscere per proteggersi, perché la protezione civile siamo tutti noi", iniziativa che anche per l’anno scolastico 2024-2025 coinvolge le scuole del territorio aretino con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. L’incontro ha visto la partecipazione degli studenti della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto "Rita Levi Montalcini", che hanno prima preso parte ad un’attività in aula dedicata ai rischi naturali e antropici e alle buone pratiche di protezione civile, per poi spostarsi in piazza, dove hanno potuto conoscere da vicino i mezzi e gli uomini della Protezione Civile: Vigili del Fuoco, operatori del soccorso sanitario, squadre antincendio boschivo e volontari delle associazioni di protezione civile. Il progetto è promosso dalla Provincia di Arezzo, Ufficio Scolastico Provinciale e dal Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione Civile. La sindaca di Lucignano, anche in qualità di autorità locale di Protezione Civile, Roberta Casini, ha seguito le varie fasi dell’incontro e ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa. "Formare i più giovani sui temi della protezione civile significa investire sulla sicurezza di tutta la comunità. Conoscere i rischi e sapere come affrontarli permette di ridurre i danni in caso di calamità e rende ogni cittadino protagonista della tutela del proprio territorio. Il grande coinvolgimento degli studenti dimostra quanto sia fondamentale portare queste tematiche nelle scuole".