Prosegue la raccolta di firme per il referendum sulla salute pubblica

Prosegue la raccolta firme a sostegno del referendum consultivo promosso dal comitato regionale Sanità Pubblica. Domani dalle 9 alle 12,30, nel piazzale antistante la Coop di Terranuova, sarà presente un gazebo per illustrare le ragioni del referendum. L’iniziativa è promossa dal gruppo consiliare Terranuova Futura, dal Movimento Consumatori, dal Sindacato dei Consumatori e dalle associazioni Enea e Aasra.

"La Regione Toscana - si legge in una nota - sostiene che la sanità toscana funzioni in maniera ottimale; il Governo afferma che la sanità della nostra Regione è al top e di conseguenza anche per loro si può andare avanti così. Noi crediamo invece che la situazione non sia proprio così, tutt’altro! È eccellente, anzi da promuovere come modello, un sistema che per eseguire un esame specialistico ha creato liste di prenotazione che superano l’anno d’attesa?".

I promotori sostengono dunque che i cittadini, consapevoli delle condizioni del sistema sanitario, si possano esprimere in maniera oggettiva sul tema.