Prorogata la mostra dedicata alle opere di Raffaellino Del Colle

Vacanze di Natale, più tempo libero per andar per mostre. La provincia di Arezzo ne offre tantissime in questo periodo. Aprono gallerie d’arte, sale espositive e musei. E alcune esposizioni fanno addirittura gli straordinari.

E’ stata prorogata infatti fino al 7 gennaio 2024 la mostra tributo a Raffaellino Del Colle.

Allestita all’interno delle sale del Museo Civico Sansepolcro, e in programma inizialmente fino al 15 dicembre, l’esposizione "Con queste opere andò Acquistando ricchezze e nome", mostra tributo a Raffaellino Del Colle, è stata prorogata fino al 7 gennaio 2024.

In occasione delle festività natalizie è stato allungato appunto il periodo di mostra per permettere ad appassionati di arte e ai tanti turisti di visitarla così da avere la possibilità di ammirare questo lavoro artistico di grandissimo livello.

L’evento espositivo gode anche del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Città di Castello, e del Comune di Sansepolcro.