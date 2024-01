Pronta la ciclopista del Chianti. Un chilometro passa dalla città

Ci siamo. Il 26 gennaio prossimo, a San Giovanni, sarà inaugurato il tratto della Ciclopista del Chianti che ricade sul territorio comunale. Dopo il taglio del nastro della Ciclopista dell’Arno e dei percorsi per due ruote inseriti nel progetto sul Carbon Neutral, ecco un nuovo tassello verso una mobilità sempre più green e sostenibile. Il ritrovo sarà alle 16 davanti al circolo Arci Sauro Billi di Ponte alle Forche, nella zona nord della città. Parteciperanno all’evento il sindaco Valentina Vadi, il suo collega di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, i membri della giunta comunale sangiovannese, la Regione Toscana e tutti i cittadini che vorranno prendere parte all’iniziativa, a piedi o in bicicletta. "Un passo ulteriore per la rete di piste ciclabili che, a San Giovanni, collega i confini comunali con le aree sportive, scolastiche, il centro storico, la stazione e i principali luoghi di attrazione e interesse – ha spiegato l’amministrazione comunale - Gli amanti della bicicletta sanno bene quanto possa essere liberatorio pedalare su una pista ciclabile, godendo del fascino di una città senza gli svantaggi del traffico, di dover cercare parcheggio o di attenersi agli orari del trasporto pubblico locale". L’intervento di mobilità dolce che sarà inaugurato venerdì rappresenta la prima parte di un progetto più ampio che vede il collegamento del fondovalle e della Ciclopista dell’Arno con i paesi della collina attraverso il comune di Cavriglia e fino a Gaiole in Chianti.

L’investimento complessivo è stato di 1.321.853,76 euro, di cui la metà finanziato dalla Regione Toscana e l’altra metà con i contributi che provengono dal ristoro dal passaggio delle terre della Tav, nel Comune di San Giovanni. Nel tratto sangiovannese la ciclabile si estende lungo via Ponte alle Forche, dal Circolo Arci Sauro Billi fino alla ciclabile interna al Villaggio Minatori; il progetto ha previsto il collegamento con il centro cittadino, il rifacimento dei marciapiedi, l’asfaltatura del manto stradale e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che sono stati illuminati. La pista avrà una lunghezza totale, nel tratto urbano di San Giovanni, di 1495 metri di cui 965 metri realizzati ex novo. Si svilupperà su via Ponte alle Forche, in parte sul lato destro della strada in parte su quello sinistro, senza modifiche all’attuale viabilità e quindi senza intaccare il doppio senso di marcia. La larghezza sarà di 2,50 metri per tutto il percorso ad eccezione di un breve tratto, circa 50 metri prima del passaggio a livello, dove, come consentito dalle norme, sarà di 2 metri.