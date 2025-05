Prèmiere Talents di OroArezzo a studentessa

SANSEPOLCROContinuano a mietere successi gli studenti del liceo artistico "Giuseppe Giovagnoli" di Sansepolcro. Lo scorso 11 maggio a OroArezzo, nell’ambito della prestigiosa manifestazione di rilievo internazionale dedicata al settore orafo, si è tenuta la cerimonia di premiazione condotta da Silvia Grilli, direttrice di Grazia e special guest della giuria di Première. A vincere Prèmiere Talents 2025 è stata Marianna Maddaluna (nella foto), una studentessa che frequenta la classe terza del corso di design del gioiello del "Giovagnoli".

In questa edizione, il contest prevedeva la progettazione di un gioiello sul tema scelto da Beppe Angiolini, art director e presidente della giuria di Première, ovvero "Specchio del tempo". Nel suo progetto, Marianna ha unito tradizione e design contemporaneo, dando vita ad una collana intitolata "Fior di vetro" che ha convinto definitivamente una giuria composta da esperti del settore, giornalisti, blogger e fashion influencer.

Vincere come miglior "designer" della categoria rivolta agli studenti darà a Marianna la possibilità di vedere il suo gioiello realizzato a titolo gratuito, grazie alla collaborazione di aziende partner del territorio aretino che verrà presentato a dicembre in occasione del prossimo Summit del Gioiello organizzato ad Arezzo da Italian Exibition Group. Oroarezzo 2025 è stata un’esperienza significata per il Liceo artistico anche per aver avuto l’opportunità di esporre i gioielli realizzati dagli studenti in uno spazio dedicato, analogo a quello riservato alle aziende presenti alla fiera orafa.