Promozione nel ricordo di Tommaso

MONTERCHI

Hanno festeggiato la vittoria del campionato di Terza categoria dedicando questo momento al loro ex compagno di squadra Tommaso Lisetti (nella foto piccola), il calciatore di 24 anni morto lunedì scorso in un incidente stradale lungo l’Aretina, alle porte di Città di Castello. Giocatori e tifosi della Monterchiese, dopo l’ennesimo successo maturato sul campo del Pietraia, non hanno certo dimenticato la tragedia che ha colpito in questi giorni anche la società della Valtiberina. E dietro una delle porte dell’impianto cortonese, è stato fissato uno striscione in memoria di Tommy. L’allenatore Manuele Capacci lo aveva ricordato subito dopo aver appreso la drammatica notizia.

"Era un ragazzo speciale, sempre sorridente e pronto ad aiutare gli amici e i compagni di squadra. Non lo dimenticheremo – ha detto il tecnico – vogliamo dedicare la vittoria a Tommaso".