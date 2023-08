Primo ostacolo il Catanzaro Ballardini vuole in campo una Cremonese d’assalto

di Mariachiara Rossi

Rullo di tamburi: il campionato si apre ufficialmente per la Cremonese. Oggi alle 20.30 la formazione di mister Davide Ballardini è attesa all’esordio in campionato contro il Catanzaro, club neopromosso. Il primo test ufficiale è già andato in scena in Coppa Italia lunedì. Battaglia di 120 minuti che ha visto uscire vittoriosa la società grigiorossa al primo turno contro il Crotone ma da stasera cominciano a crescere aspettative e ambizioni dei tifosi per lo sviluppo della stagione. "C’è tanta curiosità e tanta voglia di fare bene, poi è chiaro che sfidiamo un gruppo che gioca assieme da due anni e mezzo e il campionato insegna che le squadre che vengono dalla vittoria della Serie C arrivano in alto" ha detto il tecnico romagnolo.

Le emozioni non mancheranno anche per lui, che ha accettato la sfida stimolante di ripartire dalla B - a 14 anni dall’ultima volta - con un gruppo giovane ma esperto. Arrivati a questo punto però risultano ancora da districare alcune situazioni delicate. Come quella che riguarda Emanuele Valeri. Il terzino sinistro non compare tra i convocati, una scelta societaria dettata dalla volontà del giocatore, con contratto in scadenza nel 2024, di non rinnovare. "Valeri out? Scelta della società" spiega il tecnico.

Cremonese (4-3-3): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Castagnetti, Bertolacci; Zanimacchia, Vazquez, Afena-Gyan.