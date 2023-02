Presi con mezzo chilo di eroina: blitz sui binari

di Laura Lucente

CORTONA

Nuovo duro e importante colpo inferto allo spaccio di droga nel territorio della Valdichiana. Due giovani sono stati arrestati ed è stato sequestrato oltre mezzo chilo di droga. A compiere il blitz i carabinieri della Compagnia di Cortona guidati dal capitano Antonio De Santis. A coadiuvarli nell’arresto anche gli agenti della Polfer di Terontola. In manette sono finiti due uomini di 24 e 31 anni di origine nordafricana. Lunedì sera i due viaggiavano sul treno proveniente da Perugia e diretto ad Arezzo.

Intorno alle 20, giunti in corrispondenza della stazione ferroviaria Terontola-Cortona, sono scesi dal convoglio. Qui, alla vista degli agenti, hanno subito destato sospetti. Erano nervosi e agitati, tanto che i militari in servizio, della sezione Norm di Cortona, sul posto per i consueti controlli di pattugliamento del territorio, hanno deciso di intervenire procedendo con l’identificazione.

È in quel momento che il più giovane dei due, il 24enne, ha subito tentato la fuga divincolandosi e correndo lungo i binari della ferrovia. Immediato l’inseguimento durato appena qualche minuto sotto gli occhi impietriti di diversi testimoni che a quell’ora erano in partenza e in arrivo alla principale stazione ferroviaria cortonese. Il giovane è stato raggiunto, fermato e ammanettato.

Una volta perquisito è stato trovato in possesso di circa 600 grammi di eroina suddivisa in 57 ovuli. L’altro arrestato, invece, che nel frattempo era stato fermato dagli agenti della Polfer, aveva addosso altri 40 grammi di eroina suddivisa in 29 ovuli più piccoli.

Durante l’inseguimento del giovane, per altro, due militari sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso del vicino ospedale Santa Margherita alla Fratta di Cortona. Gli hanno riscontrato lesioni agli arti inferiori e per loro la prognosi di guarigione in un caso di 7 giorni e nell’altro di 10 giorni. I due giovani sono stati, dunque tratti in arresto. Il 24enne è stato anche deferito per aver usato violenza e opposto resistenza ai militari operanti.

Gli arrestati, già con precedenti specifici per droga, sono stati associati presso la casa circondariale di Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Era la prima volta che venivano fermati a Cortona. Con tutta probabilità si tratta di corrieri della droga che si muovono lungo l’asse che va dal capoluogo umbro fino alla città di Arezzo. Una volta scesi alla stazione di Terontola avrebbero consegnato parte della droga nel cortonese per poi proseguire nuovamente verso Arezzo.

Facendo un rapido conto la droga sequestrata dai carabinieri cortonesi avrebbe fruttato sul mercato diverse migliaia di euro. L’eroina, infatti, si muove sul mercato nero tra i 37 e i 59 euro di media al grammo (in questo caso dipende se diamorfina base oppure l’eroina cosiddetta "bianca"). I 640 grammi sequestrati avrebbero dunque potuto far realizzare ai due tra i 23mila e i 37 mila euro.