Presepi, ceppi, gospel, Babbi in volo. L’ultimo shopping e i volti della festa

La notte della fede e la mappa degli eventi: una guida ai presepi, i mercatini, tre giorni di eventi Presepi viventi, mostre, musei, i concerti con la musica delle feste, i ceppi accesi e la magia delle note Gospel. Tutto quanto fa Natale, tra giostre, pattinaggio sul ghiaccio, ruota panoramica e mercatini. Proviamo a scoprire le mille occasioni fino a Santo Stefano? Seguiteci.

L’ULTIMO SHOPPING. Da stamani scatta la definitiva caccia ai regali. Negozi ancora aperti dopo la grande maratona, il guizzo della strenna finora evitata ma che nelle ultime ore torna a galla come i bei sogni.

MERCATINI. Il capoluogo traina. Aperti i banchi tirolesi (dalle 10 alle 18, domani dalle 11 alle 21 e giovedì dalle 10 alle 21). Aperte le casette del Prato (10-18, domani 14-21 e giovedì 10-21). Aperti i banchi di San Jacopo e Risorgimento (dalle 9 alle 20). Mercatini aperti a Castiglion Fiorentino, a Sansepolcro, a Bibbiena, San Giovanni, Montevarchi.

ARTIGIANI. Hanno chiuso la loro corsa i creativi di piazza Guido Monaco, la continuano quelli che presidiano il chiostro e il salone basso della biblioteca.

PATTINI. I pattini scivolano al Prato, fino a mezzanotte. E così davanti al centro commerciale Coop. Ma il ghiaccio dà delle gioie anche a San Giovanni (in piazza Cavour) e a Bibbiena (sulla piazza di Soci).

CEPPI ACCESI. Il fuoco sfrigola e riscalda nel cuore di Anghiari: viene acceso stasera in piazza e diventa il luogo degli auguri e della festa di un paese.

BABBI NATALE. Uno calerà dal cielo a Monte San Savino oggi alle 16.30 nel centro. In azione domani a Serravalle gireranno tra le case, senza scherzetti ma con tanti dolcetti. La Casa di Babbo Natale in Fortezza sarà aperta dalle 11 alle 18, domani dalle 14 alle 20 e giovedì dalle 11 alle 20.

PRESEPI VIVENTI. La magia delle rievocazioni. Il giorno doc è Santo Stefano. Cento figuranti a C.Fiorentino, tra grotta e antichi mestieri. In grande spolvero le Ville Monterchi. Si apre al tramonto, 57 scene. Nella salita verso la capanna spuntano i lebbrosi, i centurioni, Erode, i pastori con il gregge. Sempre in Valtiberina il presepe vivente di Gricignano, giovedì dalle 17 alle 20. E presepe vivissimo a Oliveto di Civitella. La natività sarà a San Rocco. Un piccolo presepe vivente proprio stasera a Creti.

PRESEPI MECCANICI. In città campeggia quello della Badia, con i suoi cicli della notte e del giorno. Appena fuori la conferma del presepe del Borro, ideato dal compianto don Pasquale Mencattini. A Ciggiano da non perdere quello nella chiesa della Costarella. E un bel presepe meccanico è a Monte San Savino, all’ex oratorio Don Bosco. A Montevarchi il presepe meccanico ai Cappuccini. Un altro grande classico il Presepe meccanico alla Fratta.

PRESEPI SCENOGRAFICI. Dalle figure di Assisi a San Francesco al presepe gigante nel chiostro della Verna a Santa Marta a Sansepolcro. A Palazzuolo presepi di diverse dimensioni tra cantine, ingressi, vicoli e scalinate. E mostre internazionali: a San Giovanni e a Castiglion Fiorentino, sul Corso, 170 natività da 26 nazioni. Un’altra mostra curata è a Sansepolcro, a Santa Maria dei Servi. Infine a Foiano, tra Logge del Grano e sotterranei di San Domenico.

MUSICANTI. Sempre a Castiglioni stasera dalle 15 alle 18 i "Carolers" in azione tra i banchini del mercatino.

GOSPEL. Il grande appuntamento è a Marciano per Santo Stefano. Alle 21.15 nella Torre in azione i Cedric Shannon RIves & The Unlimited Praise Gospel, riunisce talenti da tutti gli States. Una forte spiritualità, sono stati protagonisti in Vaticano, incendiano il pubblico.

L’ALTRA MUSICA. Concerto domani alle 21.30 a Spazio Seme, tra classici americani, repertorio jazz e brani di compositori italiani, voce di Gianni Bruschi, al piano di Santiago Fernandez. Viscantus organizza il concerto giovedì alle 16 alla Madonna del Conforto. Partecipano anche i gruppi Vispop e Rosa splendens, Dimitri Betti all’organo, dirige Silvia Vajente.

LA NOTTE DELLA FEDE. Il vescovo celebra prima in carcere e alle 22.30 in Cattedrale. Al Santuario della Verna la veglia inizia alle 22.30, la Messa della notte alle 23. A Camaldoli veglia alle 23 al Monastero e alle 22 all’Eremo.