Presente Cobolli. Per Fognini si tratta

Si arricchisce della presenza di Flavio Cobolli il Trofeo FAIP-Perrel di Bergamo, al via domenica sul campo indoor della Palestra Italcementi. Il 21enne romano è entrato questa settimana per la prima volta in carriera nella top-100 della classifica mondiale (esattamente al numero 95) ed ha accettato la wild card proposta dagli organizzatori, che si aggiunge a quella assegnata al giocatore di casa Samuel Vincent Ruggeri. A questo punto rimane un invito a disposizione degli organizzatori, per il quale prosegue la trattativa per assicurarsi la presenza di Fabio Fognini.

Silvio De Sanctis