Presentato il programma della “Cicloturistica- Città di Montevarchi”

Arezzo, 22 giugno 2023 – Presentato in Palazzo del Podestà il programma della “Cicloturistica - Città di Montevarchi” organizzato dal Gruppo sportivo Avis Montevarchi in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’evento si terrà domenica 10 settembre 2023 e coinvolgerà appassionati e amanti della bicicletta attraverso tre percorsi non competitivi con l’obiettivo di unire ciclismo, turismo e territorio. Il luogo scelto per la partenza sarà la centralissima piazza Varchi mentre l’arrivo avverrà lungo viale Matteotti.

Tre i tragitti che i partecipanti potranno effettuare: il più corto avrà una lunghezza di 67 chilometri, mentre il medio di 94 e il più lungo di 125 km toccheranno tutti i comuni del Valdarno. L’iniziativa è stata illustrata dall’Assessore Lorenzo Allegrucci, dal Presidente Franco Tofanelli, Tommaso Dilaghi e Alberto Sordi del Direttivo del Gruppo sportivo Avis Montevarchi “Una cicloturistica importante per il Valdarno e per l’amministrazione comunale che condivide i temi sostenuti come la valorizzazione dello sport e del territorio con valenza turistica – afferma l’Assessore Allegrucci – Una grande opportunità per Montevarchi di accogliere in città tanti appassionati per una manifestazione legata al circuito terre d’Etruria, che coinvolge le province di Arezzo, Siena e Perugia, in un contesto che supera i confini regionali attraendo partecipanti dal tutto il centro Italia.

E’ un’occasione di cui siamo ben lieti perché si rafforza la sinergia con il Gruppo sportivo Avis ma anche con le altre associazione cittadine che stanno collaborando con noi alla realizzazione del programma” “ Sono tre percorsi accessibili a tutti – spiega Tommaso Dilaghi del Gruppo sportivo Avis Montevarchi che dal 1980 è quello più longevo per continuità del Valdarno – Per questo ci aspettiamo una grande partecipazione sia da parte di chi può essere più allenato ma anche da parte di chi può esserlo di meno.

Tengo infatti a precisare che si tratta di una manifestazione non competitiva per la quale esiste anche un tratto cronometrato in cui la sfida sarà più con se stessi che con il tempo. Le iscrizioni alla cicloturistica sono già aperte” “ Un evento per il quale verranno ciclisti e sportivi da Toscana, Umbria e Marche – conclude il Presidente Franco Tofanelli - Un’iniziativa veramente significativa per la città di Montevarchi ma anche per tutti i comuni del Valdarno”.