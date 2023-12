Presentato il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Montevarchi

Arezzo, 26 dicembre 2023 – Nei giorni scorsi al palazzo del Podestà di Montevarchi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Bilancio di previsione 2024-26 del Comune di Montevarchi nel quale è stato tracciato anche il resoconto dell’anno che sta per concludersi. È infatti arrivato in Consiglio comunale il via libera al Documento unico di programmazione per una manovra che è stata approvata con i voti della maggioranza.

Dal punto di vista degli investimenti, il 2024 sarà un anno di grandi lavori a Montevarchi per via delle azioni di programmazione e finanziamenti di grandi opere del 2023. “Tra opere pubbliche già avviate quest’anno, e quelle in partenza, il complessivo degli investimenti - ha commentato il vicesindaco Cristina Bucciarelli - è di 26 milioni di euro, la maggior parte dei quali, 24 milioni, da contributi intercettati dal comune grazie al lavoro degli uffici”. Fra i capitoli della spesa specifici del bilancio 2024, rientrano invece servizi per il sociale, scuola, ambiente e manutenzioni ordinarie. Il tutto, come affermato dalla vicesindaco, lasciando ferme tariffe e aliquote, dopo l’aumento dello scorso anno. “Vorrei sottolineare a questo proposito che stiamo svolgendo una intensa attività di recupero delle morosità e di lotta all’evasione. Vogliamo evitare che siano sempre i soliti contribuenti a pagare le tasse anche per gli altri”.