Presentata alla Fiera di Rimini la Fondazione Cer sulle comunità energetiche

Arezzo, 06 marzo 2025 – Al Key Energy di Rimini, uno dei principali eventi dedicati alla transizione e all’efficienza energetica, è stata presentata ufficialmente la Fondazione CER Italia, la prima comunità energetica nazionale a trazione pubblica. Iniziativa che vede in prima linea anche il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, presente alla fiera romagnola. L’iniziativa si distingue per il suo modello innovativo che consente alle amministrazioni locali di creare rapidamente configurazioni energetiche dedicate ai propri territori, coinvolgendo comuni, cittadini e imprese come consumatori e piccoli produttori. Durante l’evento, è stato annunciato l’accordo tra Fondazione CER Italia ed Enel, che diventa partner strategico per i servizi energetici della comunità. Un’intesa che rafforza l’impegno nella promozione di un sistema energetico sostenibile, garantendo vantaggi economici e ambientali per gli aderenti.

La Fondazione CER Italia opera già dal 2023 e conta l’adesione di 43 comuni italiani, molti dei quali con meno di 5.000 abitanti, che grazie a questa iniziativa possono beneficiare dei fondi del PNRR per lo sviluppo delle comunità energetiche. Gli enti locali aderenti potranno accedere a un sistema “plug & play”, che facilita l’implementazione di impianti da fonti rinnovabili e consente ai membri di usufruire degli incentivi previsti per le CER. Enel, con oltre 28 MW di impianti fotovoltaici gestiti per comunità energetiche in fase di popolamento, supporterà Fondazione CER Italia con soluzioni per l’energia elettrica, il gas e la realizzazione di impianti fotovoltaici, con un focus specifico su pubbliche amministrazioni e PMI. Alla presentazione, svoltasi presso l’area GSE della fiera, hanno preso parte figure istituzionali di primo piano: Silvia Chiassai Martini, Presidente della Fondazione e Sindaco di Montevarchi; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Paolo Arrigoni, Presidente del GSE e Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel.

"Tutti possono essere protagonisti attivi della rivoluzione virtuosa promossa da Fondazione CER Italia", ha dichiarato Silvia Chiassai Martini. "La comunità energetica consente fin da subito di beneficiare di vantaggi economici e sociali, supportando piccoli comuni, imprese e fasce fragili della popolazione. La partnership con Enel rappresenta un ulteriore passo verso un modello di produzione energetica più sostenibile e inclusivo." Sulla stessa linea, Nicola Lanzetta ha sottolineato l’importanza delle CER nel processo di transizione energetica: "Le rinnovabili stanno crescendo in maniera esponenziale e le comunità energetiche svolgono un ruolo chiave nella condivisione dei benefici della produzione sostenibile. L’accordo con Fondazione CER Italia rafforza il nostro impegno nel sostenere modelli energetici innovativi e partecipativi." Fondazione CER Italia si distingue per il suo approccio inclusivo e solidale. Senza scopo di lucro e priva di rischi economici e burocratici, offre ai membri la possibilità di accedere a risparmi fino al 30% sulla bolletta energetica, che possono arrivare al 60% per i prosumer (produttori e consumatori).

Grazie a una rete di partnership con realtà come Aboca, Beghelli, Monte dei Paschi, Enel e WeEnergy’s, la Fondazione promuove attivamente la produzione e il consumo di energia rinnovabile, contribuendo alla lotta contro la povertà energetica e alla crescita economica dei territori.