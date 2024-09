Premio per la società amatoriale montevarchina della Ginestra

Arezzo, 17 settembre 2024 – "Dal 1985 lo sport, la passione e l'aggregazione hanno contraddistinto la vostra Associazione". Questa la motivazione incisa su una targa consegnata alla società calcistica della Ginestra di Montevarchi, che da quasi 40 anni svolge attività amatoriale nei vari campionati. Una motivazione che riassume lo spirito che ha animato i fondatori della società gialloverde, premiata dai vertici Uisp come una delle società più longeve del territorio. Da ben 39 primavere il presidentissimo Mario Aldinucci, insieme ai dirigenti, con impegno e passione porta avanti una squadra di calcio amatoriale. Oltre al risultato, concetti come inclusione e rispetto sono da sempre i valori su cui si basa l'attività del club. In occasione della presentazione dei gironi della stagione '24-'25, alla presenza dei dirigenti provinciali Uisp e di tutte le squadre iscritte ai campionati, si è svolta la cerimonia.

Assente il presidentissimo Aldinucci per motivi personali, in rappresentanza dei gialloverdi il premio è stato ritirato dal dirigente Giovanni Mallozzi, accompagnato dal bomber Matteo Sensini. Dopo aver portato i saluti della società, Mallozzi ha ringraziato Uisp per il premio e ha tenuto a sottolineare l'impegno dei dirigenti e dei giocatori, grazie al quale è stato possibile raggiungere traguardi significativi nel tempo. "Adesso che il ricambio generazionale è stato completato" ha concluso Mallozzi "la squadra è pronta lottare per i propri obiettivi potendo contare sulla sua nuova casa, lo Spazio Ginestra presso il campo sportivo del Pestello, inaugurata lo scorso gennaio." Intanto nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione della squadra che prenderà parte al campionato amatoriale Uisp di seconda categoria. Una serata tra musica e cibo. Il presidente Aldinucci è stato acclamato a più riprese dai giocatori e insieme a mister Palazzi ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati e presentato i componenti dell'intera rosa. L'allenatore ha voluto poi ricordare "come ci sarà da sudare e lottare per raggiungere quel traguardo prestigioso che negli scorsi anni è sfumato proprio sul finale."

E' stato sottolineato come se lo meritino sia i ragazzi che la dirigenza, soprattutto dopo lo sforzo organizzativo compiuto lo scorso anno, con l'inaugurazione dello Spazio Gialloverde al campo del Pestello verde. Prima amichevole prevista il 20 settembre con la Penna; si prosegue poi il 28 con il Fortis Faella per arrivare a ottobre quando il 2 incontrerà la Faellese (squadra di terza categoria) e il 9 il Settetorri (squadra di Castiglion Fibocchi). Alla metà di ottobre si farà sul serio con l'inizio del campionato.