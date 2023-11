Precipita nel dirupo, ferita 60enne

SUBBIANO

Brutta avventura per una donna casentinese durante un’escursione nel monte Falco. La donna, 60 anni di Subbiano, mentre si trovava nel bosco, è caduta riportando una sospetta frattura della tibia e perone. Un infortunio che le ha impedito di proseguire il cammino e di ricorrere alle cure dei sanitari. E’ stato così richiesto, tramite la centrale operativa del 118, l’attivazione del Soccorso Alpino. La donna stava passeggiando insieme a un gruppo di escursionisti. Erano partiti dal rifugio Fangacci e stavano camminando lungo il sentiero Scalandrini in direzione monte Lama quando, nei pressi della cascata Scalandrini a circa 750 metri di altitudine, la donna è scivolata cadendo in un punto impervio, dove era molto difficile prestarle soccorso. Il gruppo degli escursionisti ha così contattato il 118 la cui centrale operativa ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna.

Una squadra di operatori della stazione monte Falco tra cui anche un sanitario, non senza difficoltà date le condizioni critiche del sentiero a causa delle abbondanti piogge e del forte vento, è giunta sul luogo impervio dove si trovava l’infortunata ed è riuscita a portare la donna in salvo ed affidarla alle cure dei sanitari.

S.F.