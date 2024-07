Precipita da diversi metri. Uomo ferito sul lavoro

Ancora un incidente sul lavoro nell’aretino. Questa volta a farne le spese è un cinquantenne rimasto ferito dopo una caduta dall’alto. L’incidente è accaduto in Valdichiana, nel comune di Marciano. Erano le 11:30 di ieri mattina quando i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana sud est sono stati allertati per prestare soccorso all’uomo rimasto ferito. Il cinquantenne era caduto mentre stava lavorando in una abitazione privata, probabilmente durante una ristrutturazione. I sanitari sono giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino. Vista la dinamica dell’incidente si è alzato in volo anche l’elisoccorso Pegaso 2. Per il cinquantenne, fortunatamente, le ferite non erano gravi, tanto da far decidere ai sanitari il trasporto in codice giallo all’ospedale Santa Margherita di Fratta. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cortona e il servizio di Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisl) che dovrà ora ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie avvenuta nell’ultimo mese nell’aretino. L’ultimo in ordine di tempo ad Arezzo all’interno di una ditta orafa ai danni di un 36 anni straniero, salito su una scala e improvvisamente caduto, sbattendo violentemente a terra e rimediando fratture multiple. Pochi giorni prima altri tre incidenti in serie avevano interessato Arezzo: una donna era rimasta ustionata in una ditta di Levane, mentre in Casentino un uomo era stato colpito da un grosso ramo.