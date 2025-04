Prada, nuova pensilina alla fermata della Miv

Un nuovo spazio di attesa coperto per i passeggeri del trasporto pubblico locale realizzato in via Della Lama, nella zona industriale di Levanella, presso la fermata MIV04 della metropolitana di superficie, grazie a una collaborazione tra il Comune di Montevarchi e la società Prada S.p.A.

L’intervento è frutto di un accordo sottoscritto lo scorso 8 gennaio tra l’amministrazione comunale e il colosso della moda. L’intesa prevedeva la fornitura e l’installazione, a titolo gratuito, di una pensilina da parte di Prada, con successiva acquisizione dell’opera nel patrimonio comunale.

Presso gli stabilimenti ex Alfa Geri e Nuovo Polo Logistico di Prada esiste una fermata per gli autobus con direzione Levanella - la cosiddetta MIV04 - che è priva di pensilina di attesa. Il cantiere è collocato su un terreno di proprietà del Comune di Montevarchi.

La struttura, realizzata in acciaio con finiture in vetro e una pavimentazione in listelli di cemento su malta, rappresenta un significativo miglioramento per il comfort dei cittadini in attesa dei pullman, proteggendoli dagli agenti atmosferici. L’intervento ha previsto anche la sistemazione del verde e l’installazione di illuminazione led.

Intanto prosegue in maniera proficua l’implementazione delle linee della Miv, che prevede orari plasmati con quelli di ingresso e di uscita da fabbriche, aziende ed uffici del Valdarno. Il progetto, molto ambizioso, è quello di spingere sempre più valdarnesi ad andare a lavorare in autobus, lasciando la macchina a casa.

Le aziende che hanno aderito sono tante e dislocate in varie zone della vallata, dalla Lem a Prada, passando per Abb e Moretti. Il progetto attivato in Valdarno è oggetto di studio anche in altre parti d’Italia e potrebbe essere esportato anche al di fuori della Toscana.