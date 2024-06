Prada assume: i profili richiesti

Prada SpA seleziona personale per assunzioni sul territorio nazionale e all’estero. Generalmente, le offerte di lavoro Prada sono rivolte a diversi profili, compresi giovani da assumere in stage, da inserire nell’headquarter del Gruppo o nei punti vendita. Al momento l’azienda offre nuove opportunità professionali in Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Toscana, Lazio e Sardegna, oltre che ad Arezzo e provincia. Nello specifico: un addetto ufficio acquisti a Montevarchi, un customer service retail specialist stage a Terranuova Bracciolini; e poi Gl closing processes & reporting specialist a Terranuova Bracciolini e un modellista calzature a Montevarchi. Ad Arezzo un graphic design Prada Group. A Terranuova Bracciolini: uno specialista progettazione e sviluppo bigiotteria e un sustainable operations specialist. L’azienda offre ai propri collaboratori la possibilità di operare in un contesto multietnico e multiculturale, e ne incoraggia l’espressione di la passione, competenze e curiosità intellettuale. La società promuove anche la condivisione dei propri valori identitari con il personale, nell’ottica dello sviluppo di un forte senso di appartenenza. Prada valorizza e sviluppa il talento dei collaboratori, che possono accedere a concrete opportunità di carriera a livello internazionale, a percorsi di mobilità interna e a corsi formativi. Inoltre si impegna a trattenere i dipendenti, tanto che circa l’89% delle persone che lavorano nella maison sono assunte a tempo indeterminato. Per potersi candidare online occorre effettuare la registrazione sulla piattaforma e creare il proprio profilo. Ciò consente di inserire il cv nel data base aziendale e di renderlo disponibile per l’azienda anche in vista di future selezioni di personale.