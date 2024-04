Poti Pictures. L’Academy cerca nuovi attori

Attori cercasi. Si apre il casting della Poti Pictures Academy che selezionerà ad aprile, otto persone con disabilità intellettiva dai 18 anni in su. Obiettivo formare una nuova classe e realizzare un cortometraggio cinematografico. Le candidature per la partecipazione al progetto, che è possibile grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze e al Comune di Arezzo, col patrocinio di Fondazione Arezzo Comunità, sono aperte fino a domenica 14 aprile. Il nuovo anno accademico si svolgerà da aprile 2024 ad inizio 2025 nella sede della Poti Pictures ad Arezzo. Il corso di formazione, di un pomeriggio a settimana, sarà tenuto da psicologi, acting coach, sceneggiatori, registi. Durante le lezioni verrà svolta formazione in aula per l’apprendimento di tecniche di recitazione, e studio della sceneggiatura in funzione del set. Il percorso si concluderà con la realizzazione di un cortometraggio con l’impiego di una troupe di professionisti del cinema, da distribuire a festival internazionali di cinema e proiettato ad eventi pubblici. "La Poti Pictures è la prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo – spiega il Presidente Paolo Marraghini - Si tratta di un laboratorio, nato oltre 10 anni fa, di un nuovo umanesimo culturale che parte dal presupposto che ogni persona ha una sua bellezza da raccontare e uno sguardo unico sul mondo. Un cantiere dove si formano le persone e si attivano relazioni professionali in grado di generare attraverso la Settimana Arte, benessere del singolo e della collettività. La Poti Pictures è la divisione cinematografica della cooperativa sociale Il Cenacolo con cui condivide la stessa matrice ideale e un obiettivo comune: realizzare una delle eccellenze più significative, non solo in Italia, di espressione professionale a carattere artistico in cooperativa di tipo B". "L’idea di dare continuità al lavoro che svolgiamo da molti anni, rappresenta per noi un passo importante – spiega il regista Daniele Bonarini - Dopo gli immensi sacrifici e sforzi che abbiamo fatto, sia come Cooperativa che singolarmente, riuscire a mettere a sistema l’Academy è senz’altro qualcosa di emozionante e stimolante". Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.potipictures.com.