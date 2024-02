Porta Santo Spirito, Ezio Gori si dimette da rettore: “Costretto da motivi familiari”

Arezzo, 29 febbraio 2024 – Ezio Gori lascia la carica di rettore di Porta Santo Spirito.

“Lasciare il ruolo di Rettore è una decisione sofferta e dolorosa che affonda le proprie ragioni nel fatto che, da molto tempo ormai, motivi familiari mi costringono a stare lontano dal Quartiere di Porta Santo Spirito.

Non riesco più a dare al Quartiere quell’apporto che ho sempre ricercato e come la mia persona mi impone. Per questo, ho deciso con grande serenità di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Rettore e di Consigliere con effetto immediato.

Una decisione che ho già comunicato personalmente a tutto il Consiglio Direttivo che mi ha sempre sostenuto in questo lungo e fantastico sogno che mai avrei pensato di poter vivere. Arrivato come un corpo estraneo, giorno dopo giorno – per oltre quindici anni –, il Quartiere è stato la mia vita, la mia casa.

Assieme alle persone che hanno ricoperto il ruolo di Consigliere, ai nostri eroi Elia e Gianmaria, agli allenatori, ma soprattutto a tutto il Popolo gialloblù, abbiamo potuto realizzare imprese epiche che nessuno di noi avrebbe mai pensato di sognare. I sogni, invece, sono diventati realtà, non per caso, ma perché fin dall'inizio avevamo un progetto in mente, che giorno dopo giorno siamo riusciti a realizzare con grandi sacrifici ed altrettanta fermezza.

Se tutto questo è stato possibile il mio ringraziamento va a tutti Voi, meraviglioso Popolo della Colombina. Tutto quello che abbiamo fatto insieme e tutto quello che il Quartiere deve ancora fare, è e sarà possibile solo se dedichiamo totalmente noi stessi alla causa gialloblù. Per me, purtroppo, non è più possibile.

Motivi personali mi impongono di stare vicino alla mia mamma, che da tempo ha bisogno della mia costante presenza al suo fianco. Insieme al Popolo gialloblu abbiamo scritto la storia ma ci sono ancora pagine e pagine che ancora devono essere scritte. Santo Spirito è la mia casa, la mia famiglia, qui ho conosciuto persone e costruito amicizie che resteranno per sempre.

Adesso però è giunto il momento di lasciare. Il mio cuore soffre ma le risorse umane presenti oggi al Quartiere mi danno tranquillità e serenità per poter guardare con incondizionata fiducia al futuro del mio Quartiere, sicuro che i successi continueranno in ogni campo, da quello tecnico a quello sociale, raccogliendo il contributo di tutti per continuare il nostro “progetto”.

Il mio non è un addio, quando la mia situazione familiare me lo consentirà sarò sicuramente di nuovo al Quartiere, da Quartierista, insieme a tutto il Popolo a sostenere e spingere Santo Spirito verso gli obiettivi che dovranno essere quelli di sempre: primi in tutto. Con antico ardore".