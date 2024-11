Porta del Foro, presto l’inaugurazione del Museo del Quartiere

Sabato 16 novembre alle 11 il Quartiere di Porta del Foro inaugurerà il Museo del Quartiere, nelle stanze sopra la Porta di San Lorentino. I locali sono stati interessati da un complesso lavoro di restauro e adesso è il momento di presentarli a tutti i soci e alla cittadinanza. E’ stata un’operazione complessa, iniziata circa tre anni fa con lo spostamento della sala del Consiglio presso i nuovi locali del Circolo, che ha permesso di liberare l’ultimo piano della torre che adesso contiene la sala dei Trofei. Al piano inferiore invece si trova l’esposizione dei costumi d’epoca del Quartiere e un piccolo percorso di spiegazione della Giostra. Praticamente tutti i lavori sono stati fatti dalle socie e dai soci che hanno prestato il loro tempo e il loro ingegno alla realizzazione del Museo, guidati dalla maestria di Franco Biccheri che insieme al compianto Roberto Doro hanno ideato e realizzato tutti gli arredi presenti nei locali. "Siamo lieti inoltre di comunicare che il Museo del Quartiere di Porta del Foro sarà intitolato alla memoria del Rettore Giancarlo Felici, che ha guidato il Quartiere dal 1990 al 2008 e che ha segnato pagine indimenticabili della storia giallocremisi e della Giostra. La data scelta è significativa perché il 15 Novembre 1553, durante gli scavi per il bastione di San Lorentino veniva rinvenuta la Chimera, simbolo del nostro Quartiere che proprio Giancarlo Felici insieme al suo Consiglio volle riportare con una copia in bronzo nel luogo del suo ritrovamento". Il programma degli eventi collaterali all’inaugurazione prevede infatti per venerdì 15 novembre alle ore 21 l’apertura della mostra della pittrice Marga Romani Pasquini dal titolo "Arezzo", presso i locali del Circolo e a seguire la conferenza del Prof. Massimo Gallorini sui "Segreti della Chimera". La mattina dopo alle ore 11, ci sarà il taglio del nastro del Museo e l’intitolazione al Rettore Giancarlo Felici, a cui seguiranno visite guidate al Museo e un aperitivo nei locali del Circolo in Via della Palestra.