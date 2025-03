Porta Crucifera, nell’urna la sfida di Marmorini

Sarà la tornata elettorale dei grandi ex big di Porta Crucifera e Porta del Foro. Nella lista dei candidati dei due quartieri che andranno alle urne oggi e domani ci sono tanti rettori e capitani che hanno fatto la storia di questi quartieri. E molti di questi plurivittoriosi. I riflettori sono ovviamente puntati su Giorgio Marmorini, commentatore televisivo ed ex rettore di Porta Crucifera, che ha deciso di correre da solo, presentando auto candidatura, fuori dalla lista ufficiale del quartiere. Marmorini come rettore negli anni Novanta ha vinto quattro lance d’oro con i giostratori Eugenio Vannozzi, Marco Filippetti e Alessandro Vannozzi. A fargli "concorrenza" anche tanti altri big del passato. A cominciare dall’ex rettore Marco Ercolini, che dopo alcuni anni di stop ha deciso di mettersi di nuovo in lista e al servizio del quartiere rossoverde. Tra l’altro in un momento particolare per i rossoverdi che hanno avuto pesanti squalifiche. Ercolini ha firmato per i rossoverdi cinque lance d’oro, la prima nel 2005 e l’ultima nel 2011.

In lizza anche l’ex rettore Luca Bichi. In corsa per il posto da consigliere anche tre ex capitani. Mario Francoia, il favorito a ricoprire ora il ruolo di capitano e vincitore di due lance d’oro il 20 giugno e il 5 settembre del 2009, Maurizio Fazzuoli, vincitore di quattro lance d’oro e ancora l’ex capitano Andrea Zanelli. A Porta del Foro invece alle urne si ripresentano anche tre ex capitani. A cominciare da Gianni Cantaloni con le sue otto lance d’oro conquistate, la prima il 25 giugno 1995 con Luca e Gabriele Veneri e l’ultima il 18 giugno 2005 con Enrico Giusti e Gabriele Veneri ed entrambe con Giancarlo Felici come rettore. Poi Marco Rondini vincitore il 2 settembre 2007 con Enrico Giusti e Gabriele Veneri e Dante Nocentini con la vittoria molto più recente del 22 giugno 2019 con Gabriele Innocenti e Davide Parsi e con Roberto Felici come rettore. Ma nessuno di questi ex capitani vuol rivendicare la carica.

Le previsioni danno per certa la riconferma di Roberto Felici come rettore e Diego Giusti come capitano. A Porta del Foro si vota oggi dalle ore 9 alle 19 e domani dalle ore 10 alle 14, con lo spoglio che comincerà alle 15. I candidati al consiglio direttivo sono Alessandro Angioli, Saida Casini, Gabriele Capaccioli, Adriano Checcacci (detto Nano), Andrea Crosi (Toce), Gianni Cantaloni, Roberto Felici, Diego Giusti, Carlotta Grassi, Simone Mancini, Riccardo Magnani, Enrico Pelliccia, Massimo Rentini, Marco Rondinini, Daniele Severi, Dante Nocentini, Silvia Leoni e Alessandro Serra. A Porta Crucifera si vota oggi dalle ore 15 alle 19 e domani dalle 9 alle 13 con scrutinio dalle ore 15 . I candidati per il consiglio direttivo sono Luca Aritti, Alberto Arrigucci, Sofia Balo´, Luca Bichi, Niccolò Capaccioli, Thomas Cincinelli, Moreno Ciolfi, Stefania Daveri, Marco Ercolini, Andrea Fazzuoli, Maurizio Fazzuoli, Alessandro Francoia, Jacopo Francoia, Mario Francoia, Giulia Galli, Niccolò Giustini, Luca Minelli, Giorgio Moretti, Francesco Nocentini, Matteo Picchioni, Filippo Rossi, Giacomo Salvati, Samantha Salvi, Federico Secchi, Marco Sisi, Massimo Stopponi, Mario Storri, Andrea Zanelli. Autocandidati Fabrizio Cappanni e Giorgio Marmorini.