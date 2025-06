Always Shakespeare. Spettacoli a Villa Severi

Domenica con gli appuntamenti del festival sperimentale Will be Forever | Shakespeare al Parco, un progetto di teatro diffuso che trasformerà il quartiere del piccolo polmone verde cittadino Villa Severi in un vero e proprio teatro a cielo aperto: si tratta di un progetto di teatro diffuso a cura di Chiara Renzi / rumorBianc(O) e Samuele Boncompagni / Noidellescarpediverse, con il contributo di Fondazione Cr Firenze. Protagonista della manifestazione che si articolerà su due weekend, questo e il 4, 5, 6 luglio, sarà appunto il celebre poeta e drammaturgo inglese William Shakespeare che verrà declinato e raccontato da compagnie di teatro contemporaneo di livello nazionale al pubblico aretino attraverso laboratori, spettacoli e attività ed esperienze immersive.

Il cuore pulsante della rassegna sono gli spettacoli: sul palco e nei sentieri del parco si alterneranno compagnie professioniste e artisti di rilievo nazionale e internazionale, con proposte originali ispirate all’opera e all’immaginario shakespeariano. Oggi alle 16 appuntamento con Always Shakespeare – Essere Amleto, laboratorio per adolescenti a cura di Riccardo Valeriani, alle 17:30 Speaking Corner – Essere Amleto. Alle 18:30 tornano gli Shakespeare tal con She Shakespeare, incontro con Eliselle in dialogo con Ilaria Gradassi a cura di Casa sull’Albero, sarà aperto il book corner. Sempre oggi alle 19:30 installazione sonora – Shakespeare Scomposto – I Atto a cura di Lele Synth e degustazione a cura di Ais.

La rassegna riparte da 4 luglio alle 19 con il Laboratorio di Visione Periferica con Amina Kovacevich in collaborazione con SpettAttori, alle 21 lo spettacolo: Essere o non essere di Théâtre CreaNova.