Porcinai ci siamo: partono i lavori. Recintato il primo lotto dei giardini

I Porcinai sono stati recintati. I lavori di riqualificazione sono quindi in partenza, come aveva annunciato la scorsa settimana l’assessore Alessandro Casi. Al momento la recinzione va da piazza della Repubblica al chiosco dell’ex edicola dei Bastioni. Da ottobre poi i lavori si sposteranno nell’area che va dai Bastioni al parcheggio Eden. Il progetto del Comune, sviluppato in collaborazione con la Soprintendenza, prevede una nuova illuminazione, una implementazione della videosorveglianza, adeguamento della rete fognaria e la fermata di Arezzo Gran Tour, per un investimento totale di circa un milione e un termine dei lavori all’inizio del 2025. "Un progetto che mira a valorizzare il contesto storico e urbano dell’area attraverso il restauro dell’architettura originale per un recupero che offrirà nuove opportunità e servizi alla comunità, oltre che promuovere la riappropriazione dello spazio pubblico" spiega il Comune.

Le modifiche introdotte al progetto originario sono di lieve entità e riguardano principalmente i materiali utilizzati per le pavimentazioni e il disegno delle aiuole in prossimità dei bastioni e delle due teste dei giardini. Nuova pavimentazione in pietra, in continuità con le altre pavimentazioni del centro cittadino in prossimità dei bastioni di Santo Spirito, mentre i percorsi interni dei giardini saranno costituiti da cemento drenante color sabbia. I giardini ristrutturati faciliteranno inoltre l’accessibilità regolarizzando le pendenze, rinnovando gli arredi urbani e rendendo più sicuri gli spazi con l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione e di videosorveglianza a cui verrà data particolare attenzione.