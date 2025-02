Ponte tra scuola e Comune: il piano degli impianti

Abbiamo svolto un’indagine statistica presso la nostra scuola e abbiamo chiesto ai compagni se praticano sport e in caso affermativo quale e dove. Dai dati raccolti è emerso che la maggior parte degli alunni pratica sport nel nostro comune, con un picco nel calcio. Numeri alla mano, abbiamo posto alcune domande al sindaco Sergio Chienni, in veste di assessore allo Sport. Come prima cosa gli abbiamo chiesto se fosse fiero dei risultati emersi. Ha risposto di essere contento degli investimenti fatti per migliorare le strutture esistenti e per le nuove costruzioni: nuovo Palageo; campo in erba sintetica al Parco pubblico attrezzato e il campo alla Penna, in quanto hanno apportato un salto di qualità per la comunità e hanno aumentato il numero di chi fa sport.

Come crede che lo sport influisca nell’ambiente? Chienni ha ribadito che lo sport è importante per la crescita individuale e collettiva, è simbolo di unione e prevenzione, perché stare insieme significa crescere e creare relazioni, anche tra le varie associazioni. Quali miglioramenti, se ci sono, vorrebbe apportare alle strutture sportive e quali sport vorrebbe venissero inseriti? Ci ha rivelato che il suo sogno sarebbe costruire una pista di atletica, oltre a un impianto per il kabaddi, avendo una comunità indiana ben integrata, nonché l’impegno costante per apportare continui miglioramenti agli impianti indoor. Tutt’oggi, come noi, si dichiara un "appassionato di sport, sia nel vederlo che praticarlo".